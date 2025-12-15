Dos hermanas, un negocio y una vocación compartida

Magaly y Gaudy Garro crecieron con una afinidad temprana por la moda y las tendencias. Lo que comenzó como la venta ocasional de prendas a familiares y personas cercanas fue tomando forma hasta convertirse en un proyecto con identidad propia. Hace 12 años, ambas decidieron dar un paso decisivo y abrir Actual y Moderna Boutique, marcando el inicio de una nueva etapa para su familia.



Aunque sus estudios universitarios parecían encaminarlas por rutas distintas —Magaly en Psicología y Gaudy en Derecho—, las dos encontraron en la moda un espacio donde aplicar esos conocimientos de manera cotidiana. Una desde el acompañamiento cercano y la escucha a las clientas; la otra desde la organización, la planificación y la toma de decisiones estratégicas del negocio.



Con el tiempo, su trabajo evolucionó hacia la asesoría de imagen. Hoy acompañan a mujeres de distintas edades a elegir prendas que se ajusten a su estilo, personalidad y necesidades, fortaleciendo una relación basada en la confianza y la atención personalizada.



El crecimiento de Actual y Moderna Boutique ha estado marcado por el compromiso familiar. Cada integrante aporta en distintas etapas del proceso, desde la selección de mercadería hasta la atención directa al público. Su madre se ha convertido en una figura clave, modelando las prendas para redes sociales y aportando cercanía y autenticidad al proyecto.



Ubicadas en Mercedes Norte de Heredia, Magaly y Gaudy continúan consolidando un emprendimiento que combina esfuerzo, constancia y trabajo en equipo. En redes sociales, bajo el nombre Actual y Moderna Boutique, comparten tendencias, estilos y el recorrido de un negocio que sigue construyéndose día a día. Para conocer más sobre su historia y su propuesta, le invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

