Dos hermanas convirtieron el legado de su mamá en un negocio de dulzura

Entre aromas a azúcar, masa recién horneada y canela, se construye una historia donde la tradición familiar se convierte en motor de trabajo y esperanza. Rosa Rojas y Madelyn Rojas crecieron observando a su madre entregarse cada día al arte de la panadería, una rutina marcada por la paciencia, el cuidado de los tiempos y el amor puesto en cada detalle. Ese legado, aprendido en silencio y con constancia, se transformó con los años en vocación, conocimiento y hoy en su principal fuente de sustento.



Desde muy niñas, ambas hermanas prestaron atención a cada proceso dentro de la cocina: la preparación minuciosa de las recetas, el respeto por los tiempos de horneado y la importancia de no descuidar ningún paso. Ese aprendizaje, heredado directamente de su mamá, sentó las bases para que hoy sean reconocidas como cocineras capaces de transformar ingredientes sencillos en experiencias de sabor que conectan con la memoria.



Con ese conocimiento y la inspiración familiar, Rosa y Madelyn dieron vida a su emprendimiento “Con canela y amor”, un proyecto que honra su origen y la esencia con la que trabajan. En su cocina elaboran postres y productos de pastelería, pero son los rollos de canela los que se han convertido en su sello distintivo, gracias a una receta especial que combina tradición y creatividad sin perder su raíz.



Más allá del éxito de sus productos, este emprendimiento representa la continuidad de una historia que pasó de generación en generación. La cocina dejó de ser solo un espacio de trabajo para convertirse en el lugar donde se honra la memoria y el esfuerzo de su madre, y donde hoy se construye el sustento de sus hogares.



La historia de Rosa y Madelyn Rojas refleja cómo el amor, la enseñanza familiar y la perseverancia pueden transformarse en un negocio con sentido. En cada postre que elaboran, “Con canela y amor” ofrece algo más que dulzura: ofrece tradición, identidad y trabajo honesto.

