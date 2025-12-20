Doña Xinia Solano prepara uno de los queques navideños más buscados

Doña Xinia Solano lleva años preparando repostería desde su casa, pero hay un producto que cada diciembre se convierte en el más solicitado: su queque navideño. Reconocido por su sabor y su elaboración artesanal, se ha ganado un lugar especial en las mesas de muchas familias.



Su vínculo con la cocina comenzó desde joven, cuando aprendió recetas familiares y descubrió que la repostería podía convertirse en una forma de salir adelante. Con paciencia, constancia y el apoyo de los suyos, transformó su talento en un pequeño emprendimiento que hoy sostiene con orgullo.



En esta época del año, el horno trabaja a ritmo constante. El queque navideño de Doña Xinia destaca por su aroma, su textura y ese sabor casero que muchos buscan para compartir en reuniones familiares. Para quienes lo compran año tras año, se ha vuelto parte de la tradición.



Además de la repostería navideña, Doña Xinia también prepara comidas por encargo durante todo el año. Lasañas, ensaladas, acompañamientos y postres forman parte de una oferta que ha construido una clientela fiel, basada en la calidad y el trato cercano.



Quienes deseen encargar sus productos pueden comunicarse al 8435-5944, donde Doña Xinia continúa atendiendo con la misma dedicación de siempre.

Para conocer más de su historia y ver cómo prepara sus especialidades, puede repasar el reportaje completo en el video que está en la portada.

