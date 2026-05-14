Don Pipe tiene 99 años, vivió las épocas doradas del fútbol tico y todavía demuestra su técnica

En San Jerónimo de Esparza, en Puntarenas, hablar de fútbol es hablar de Hernán Chang, mejor conocido por todos como "Don Pipe". A sus 99 años, este exjugador sigue sorprendiendo a quienes lo rodean, por su energía y porque todavía conserva la técnica y la pasión que lo acompañaron durante toda su vida dentro de las canchas.

Con una sonrisa llena de recuerdos y una memoria que revive grandes momentos del fútbol costarricense, Don Pipe demuestra su habilidad cada vez que patea una bola. Su amor por el deporte nació desde joven y con el paso de los años se convirtió en una figura querida y respetada en su comunidad. En San Jerónimo, su nombre es sinónimo de historia, disciplina y pasión futbolera.

Entre las anécdotas que guarda con más cariño destaca su amistad con Ricardo Saprissa, una relación que marcó profundamente su vida y lo acercó aún más al deporte que tanto ama. Don Pipe vivió épocas doradas del fútbol nacional y fue testigo del crecimiento de este deporte en Costa Rica, experiencias que hoy comparte con orgullo con las nuevas generaciones.

Su legado va mucho más allá de haber sido jugador. Hernán Chang dedicó gran parte de su vida a impulsar el talento joven y fue fundador de escuelas de fútbol en la Perla del Pacífico, donde ayudó a formar a decenas de niños y jóvenes que encontraron en el deporte una oportunidad de crecimiento. Para él, el fútbol siempre fue más que un juego: una herramienta para enseñar disciplina, compañerismo y amor por la comunidad.

A sus 99 años, Don Pipe sigue siendo un ejemplo vivo de que la pasión no envejece. En cada balón que toca todavía vive aquel joven enamorado del fútbol, el mismo que convirtió su pasión en un legado para toda una comunidad.

Para conocer de cerca la historia de Don Pipe y verlo demostrar su técnica a casi un siglo de vida, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

