Don Miguel Rojas mantiene viva su pasión por el campo a los 83 años

Miguel Rojas tiene 83 años y mantiene intacta su pasión por el trabajo agrícola. Cada mañana llega a su finca en El Coyol de Alajuela para cuidar el ganado y realizar las labores que lo acompañan desde su juventud.

Con machete en mano recorre los potreros, corta alimento para las vacas y despeja los caminos. El trabajo forma parte de su rutina diaria (ver video de 'Más que Noticias' adjunto en la portada).

Para don Miguel, cuidar la tierra y los animales representa mucho más que una responsabilidad. La actividad física fortalece su salud y le permite mantenerse activo.

Su esfuerzo también beneficia a su familia. El trabajo en la finca continúa siendo un aporte importante para el hogar y una fuente de satisfacción personal.

La historia de don Miguel refleja el valor de la perseverancia, la disciplina y el amor por el campo. Su ejemplo demuestra que la edad no limita el deseo de mantenerse productivo.