Don Joaquín, el guardián de los pavoreales que hizo de su jardín un atractivo local

En Paraíso de Cartago, muy cerca del Mirador de Ujarrás, hay una casa que obliga a bajar la velocidad. No por un rótulo ni por un semáforo, sino por el inesperado desfile de colores que se mueve en el jardín. Allí vive don Joaquín Rojas Rodríguez, un pensionado de RECOPE que, a sus 75 años, transformó su hogar en refugio y vitrina de sus pavos reales.



Su vínculo con estas aves comenzó por simple curiosidad. Recuerda con claridad el día en que decidió tener el primero, sin imaginar que esa elección marcaría el rumbo de su retiro. Con el paso del tiempo, aquel interés se convirtió en una dedicación profunda. Hoy los llama “los Panchos”, como si fueran parte de su propia familia, y cada uno tiene su carácter, su espacio y su rutina dentro de la casa que comparten.



El jardín frontal, visible desde la carretera, se ha convertido en una parada obligatoria para vecinos, ciclistas y viajeros que pasan por la zona. Algunos se detienen para tomar fotografías; otros, simplemente, observan en silencio. Para don Joaquín, cada persona que se acerca representa una alegría inesperada y una confirmación de que la belleza sencilla todavía logra sorprender a quienes van de paso.



La convivencia diaria con estas aves exige disciplina y constancia. Hay horarios de alimentación, limpieza de corrales y momentos de observación que él cumple con precisión. Entre risas, recuerda anécdotas como aquella vez en que terminó encerrado dentro de la jaula mientras realizaba labores de mantenimiento, una escena que hoy cuenta con humor y que refleja la cercanía que tiene con sus pavoreales.



Su hijo Cristian Rojas confirma que la casa se ha convertido en un pequeño atractivo local. Familias enteras llegan para ver a las aves, y don Joaquín, lejos de incomodarse, abre el portón con orgullo. Más que exhibir pavos reales, comparte un espacio de calma en medio del ritmo cotidiano y demuestra que, a veces, las historias más memorables nacen en los jardines más sencillos.



Conozca más sobre don Joaquín y sus pavoreales en el video que está en la portada del artículo.

