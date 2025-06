Don Henry no se jubiló: se volvió artista urbano con machete y mosaico

En una calle tranquila de San Rafael de Heredia, el sonido de un machete entre ramas no rompe la calma, sino que la acompaña. Así conocimos a Don Henry Marín, un hombre de 71 años que dedica sus días a embellecer su comunidad con la misma pasión con la que talla piedra o elabora muebles para gatos.



Delgado, ágil y con una energía contagiosa, Don Henry se mueve con la familiaridad de quien conoce cada rincón de su pueblo. No es solo un vecino voluntarioso, sino un artesano reconocido que transforma lo cotidiano en arte y convierte su entorno en una obra en constante evolución.



Su casa es reflejo de esa creatividad. Quien cruza su puerta entra a un pequeño museo personal: reliquias, objetos tallados, muebles únicos y técnicas que aprendió por su cuenta. Cada pieza habla de su paciencia, su curiosidad y su deseo de dejar huella.



A lo largo de los años, ha decorado muros y pasillos con piedras trabajadas a mano. Hoy, además de esculturas, crea rascadores y muebles para gatos, siempre con la misma entrega con la que cuida su jardín o poda los arbustos de una acera comunal.



Pero su arte también está en la calle. Su primer mural de mosaico adorna un espacio público del pueblo, y para él, es apenas un comienzo. “Un pequeño paso hacia un San Rafael más bonito, más vivido, más propio”, asegura.



Sus vecinos lo ven como un ejemplo de compromiso y amor por el lugar donde vive. Y es que Don Henry no se ha jubilado: se ha reinventado. Es jardinero, muralista, artesano, soñador. Un hombre que transforma piedras en belleza y poda el mundo con esperanza.



Repase su historia completa en el video que acompaña esta nota.