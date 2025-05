Don Franco, el corazón alegre del centro diurno que venció a la tristeza con movimiento

En Santa Cecilia de Heredia todos lo conocen como Don Franco, aunque su nombre real es Franklin Alvarado. Tiene 78 años, pero su energía y sentido del humor contagioso lo hacen parecer mucho más joven.



“Yo ya no los cumplo… ¡los colecciono!”, dice entre risas mientras se prepara para su caminata diaria.

No hay fórmula secreta ni recetas mágicas: su clave está en moverse. “El movimiento es vida”, afirma con convicción.



Franklin —o Franco, como prefiere que lo llamen— asiste casi todos los días al Centro Diurno de Santa Cecilia. Es uno de los pocos hombres que participan activamente, y lo hace con una chispa que ilumina cada rincón. “Me llamo Franklin, pero siempre me han dicho Franco… soy franco cuando me conviene”, bromea.



Más allá de las carcajadas, su historia es profunda. Don Franco cuenta que llegó al centro en un momento difícil, marcado por la depresión. “Aquí encontré apoyo, amistad, cariño. Somos como una gran familia”, asegura.



En cada conversación, regala una sonrisa. En cada paso, transmite una lección. Porque si algo deja claro este herediano es que la alegría no tiene edad… y las ganas de vivir, tampoco.



