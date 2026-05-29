Don Fabio se pensionó y encontró, detrás de una ventanita, el negocio familiar que cambió su vida

Luego de pensionarse, Fabio Fernández encontró una nueva manera de mantenerse activo y de compartir con las personas. Este adulto mayor se convirtió en una pieza fundamental de "El Comején", un emprendimiento familiar dedicado a la elaboración de jugos naturales y productos artesanales en La Trinidad de Alajuela.

Aunque el nombre del negocio suele asociarse con el insecto que consume la madera, en este caso "El Comején" representa creatividad, esfuerzo y el deseo de construir un proyecto desde cero. La idea nació como una iniciativa familiar y hoy Don Fabio se ha consolidado como el rostro más reconocido de la ventanita desde la que atienden a sus clientes cada día.

Con una sonrisa permanente y un trato amable, este pensionado trabaja junto a su hijo en la venta de productos que ya se han ganado el favor de quienes visitan el lugar. Entre los más solicitados destacan los jugos naturales de naranja con jengibre, las gaseosas artesanales y unos pastelillos que muchos describen como irresistibles.

Para Don Fabio, esta experiencia no solo representa una forma de apoyar a su familia, sino también una oportunidad para mantenerse ocupado y disfrutar del contacto diario con las personas que llegan en busca de algo refrescante y diferente.

El pequeño negocio ha logrado abrirse espacio, de forma sostenida, entre los vecinos y visitantes de la zona gracias a la calidad de sus productos y al ambiente cercano que ofrecen a cada cliente que se acerca a su ventanita.

Actualmente, "El Comején" se encuentra ubicado en La Trinidad de Alajuela y también tiene presencia en redes sociales bajo el mismo nombre, donde comparten sus productos y novedades de forma periódica.

La historia de Don Fabio Fernández demuestra que nunca es tarde para emprender nuevos caminos y convertirse en parte esencial de un sueño familiar que hoy refresca y conquista paladares en Alajuela.

Para conocer más detalles de esta historia, le invitamos a ver el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.