Don "Chalo": el taxista que cambia el volante por la pista de baile

Hay quienes cuentan los años… y hay quienes los bailan. Don Roberto Garro, conocido cariñosamente como “Chalo”, tiene 80 años y lleva 77 de ellos disfrutando de la pista de baile (ver video adjunto).

Todo comenzó cuando apenas tenía tres años. Fue su mamá quien le enseñó sus primeros pasos, sin imaginar que esa pasión lo acompañaría durante toda la vida. Hoy baila de todo y, donde suena la música, él siempre está listo para salir a la pista.

Por las mañanas trabaja como taxista, pero cuando cae la tarde cambia el volante por el baile. En cada actividad se roba los aplausos y suele ser el más solicitado. Lo que empieza con una pareja de baile muchas veces termina con cuatro o cinco personas esperando su turno para compartir una pieza con él.

Padre de dos hijos y ejemplo de energía y alegría, don "Chalo" demuestra que la edad nunca es un límite para disfrutar la vida.

Su mensaje para las nuevas generaciones es sencillo, pero poderoso: aprender a bailar, divertirse sanamente y aprovechar cada momento, porque la vida siempre tiene un buen ritmo para quien decide disfrutarla.



