Diana Vásquez se puso los guantes de boxeo por un día en Alajuela y esto fue lo que vivió

En el cantón central de Alajuela hay un espacio donde el sudor, la constancia y la disciplina se convierten en herramientas de cambio. Se trata de Boxing Functional Center, un gimnasio que va más allá de enseñar boxeo: impulsa estilos de vida más saludables y enfocados.

Ahí recibe Osvaldo Calderón, instructor de boxeo y apasionado por el deporte, quien ha dedicado su vida a formar atletas y personas más fuertes física y mentalmente.

Aunque esta sede abrió sus puertas hace apenas dos años, el proyecto tiene raíces sólidas. En Cartago cuentan con una trayectoria de más de una década, consolidándose como referente en el entrenamiento funcional combinado con técnicas de boxeo.

En esta ocasión, la periodista Diana Vásquez aceptó el reto de ser boxeadora por un día.

Quienes deseen ponerse los guantes y vivir la experiencia pueden contactarlos al 8996-0808 o buscarlos en redes sociales como Boxing Functional Center.



Para ver a Diana Vásquez en acción y descubrir todo lo que vivió dentro del ring, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.