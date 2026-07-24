Diana Vásquez se convierte en carnicera por un día

Hay oficios que requieren fuerza, otros mucha técnica… y algunos exigen ambas. En esta ocasión, Diana Vásquez aceptó el reto de ponerse el delantal, tomar el cuchillo y descubrir cómo es la jornada de un carnicero (ver video adjunto).

El escenario fue la Carnicería Santa Ana, ubicada en el Mercado Municipal de Alajuela, un negocio con 41 años de historia que se ha convertido en un referente para quienes buscan carne de calidad y una atención cercana.

El maestro de esta experiencia fue Eric Alvarado, un carnicero con décadas de trayectoria, quien gracias a este oficio logró sacar adelante a sus siete hijos, demostrando que detrás de cada corte de carne también hay una historia de esfuerzo y dedicación.

Desde aprender a identificar los diferentes cortes hasta utilizar correctamente las herramientas de trabajo y atender a los clientes, Diana vivió de cerca una labor que demanda precisión, conocimiento y mucha responsabilidad.

Entre risas, nervios y nuevos aprendizajes, la presentadora comprobó que ser carnicero es mucho más que cortar carne: es un oficio que requiere experiencia, paciencia y un compromiso diario con quienes llegan al mercado.

Si quiere visitar la Carnicería Santa Ana, abre de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.