Diana Vásquez entró a un taller 4x4 y probó en carne propia el mundo de la mecánica todoterreno

La periodista Diana Vásquez, de Más Que Noticias, decidió cambiar por un día la libreta de reportera por herramientas de mecánica. Su destino fue el taller Wanderlust, un espacio especializado en modificaciones para vehículos overland y 4x4, donde los automóviles se preparan para enfrentar rutas exigentes y aventuras fuera de carretera.



Guiada por el especialista Wagner Soto, Diana se integró al trabajo del taller para conocer de cerca el proceso de transformación que atraviesan estos vehículos. Entre capotas, motores y piezas metálicas, la experiencia le permitió comprender la técnica y el esfuerzo que hay detrás de cada modificación.



El recorrido por el taller también reveló el nivel de detalle que exige este oficio. Cada ajuste responde a necesidades específicas de quienes buscan recorrer terrenos difíciles con mayor seguridad y resistencia. En ese contexto, el trabajo de los mecánicos combina conocimiento técnico, precisión y creatividad.



Wanderlust se ha especializado en modificaciones para vehículos de aventura, así como en la fabricación de capotas y soluciones adaptadas para los amantes del mundo 4x4. El taller se ha convertido en un punto de referencia para quienes desean preparar sus automóviles para viajes y expediciones fuera de carretera.



La experiencia permitió mostrar una faceta distinta del mundo automotriz y acercar a la audiencia a un oficio que, aunque suele permanecer detrás de escena, resulta esencial para quienes buscan explorar caminos más allá del asfalto.



Quienes deseen conocer más sobre este trabajo o contactar al taller pueden comunicarse al teléfono 8640-7361 o buscarlo en redes sociales como Wanderlust Shop 4x4.



Repase todos los detalles de esta experiencia en el reportaje completo que está en la portada del artículo.

