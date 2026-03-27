Diana Vásquez dejó el micrófono y se enfrentó al trabajo de empacar fresas en Fraijanes

En Fraijanes de Alajuela, donde el aire frío acompaña los cultivos y el trabajo empieza desde temprano, la rutina del campo impone su propio ritmo. Hasta ese escenario llegó la periodista Diana Vásquez para asumir un reto distinto, dejando de lado el micrófono y enfrentándose a una jornada como empacadora de fresas.



La experiencia tuvo lugar en la Finca La Esperanza, propiedad de la familia Masís, donde desde hace 15 años Francisco Masís se dedica a la producción de fresas. Bajo su guía, Diana se integró al proceso, aprendiendo que cada etapa, desde la selección hasta el empaque, exige precisión y atención constante.



Lejos de la dinámica habitual de su trabajo, la periodista tuvo que adaptarse a un entorno donde cada detalle cuenta. Escoger las fresas adecuadas, manipularlas con cuidado y mantener el ritmo de producción se convirtió en parte del aprendizaje, en una jornada que combinó esfuerzo físico con una nueva comprensión del trabajo agrícola.



Entre intentos, correcciones y momentos de humor, la experiencia dejó en evidencia que se trata de una labor exigente, pero también profundamente ligada al compromiso de quienes la realizan todos los días.



Ahora, la experiencia queda abierta al criterio del público. ¿Cómo le fue en el reto? La invitación es a ingresar al Facebook de MQN y calificar su desempeño del 1 al 10.



Si desea ver cómo enfrentó este desafío y conocer más sobre el proceso, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

