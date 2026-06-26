Diana cambia las cámaras por tijeras en una experiencia como esteticista canina

En Barrio San José de Alajuela, el bienestar de las mascotas es una prioridad en Kimy Vet, un centro que ofrece servicios veterinarios y de estética para perros y gatos.

En esta edición de "Yo me apunto", conocimos a Maikol Brenes, groomer de profesión, quien forma parte del equipo encargado de consentir y cuidar a los peluditos que llegan a este establecimiento (ver video adjunto).

Con paciencia, dedicación y mucho cariño, Maikol se aseguró de enseñar a nuestra compañera de MQN, Diana Vásquez, los retos de este oficio.

Además del servicio de estética canina y felina, en Kimy Vet también brindan atención veterinaria integral para garantizar la salud y el bienestar de los animales de compañía.

Quienes deseen obtener más información, pueden comunicarse al WhatsApp 8894-2983 o visitar sus redes sociales en Kimy Vet.



