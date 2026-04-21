Detrás de cada disfraz hay una causa: la historia de Edwin y su forma de ayudar con personajes

Para Edwin Marín, cada traje comienza mucho antes de ser utilizado. Inicia en la precisión de una puntada, en la elección de un accesorio, en el cuidado de cada detalle que permitirá dar forma a un personaje. Sin embargo, en su caso, la caracterización no termina en la apariencia. Continúa en lo que ocurre cuando ese personaje se encuentra con otras personas.



Su trabajo no se limita a reproducir figuras conocidas. Implica asumir un rol que conecta con quienes observan. En cada presentación, la intención es clara: generar un momento distinto, una pausa en medio de la rutina, especialmente para niños y niñas que enfrentan contextos complejos.



Uno de los personajes que interpreta con mayor frecuencia es el maestro Roshi. A través de esta figura, logra despertar interés y entusiasmo, pero también construir un vínculo inmediato con el público. En ese proceso, el disfraz deja de ser un elemento visual para convertirse en un canal de interacción.



Esa lógica encuentra un nuevo significado en la actividad “Una foto por un cuaderno”. En este espacio, su trabajo se integra a una iniciativa solidaria donde cada fotografía con los personajes se traduce en útiles escolares. La dinámica es sencilla, pero su impacto es concreto.



Los materiales recolectados serán destinados a niños y niñas de escasos recursos en Tirrases de Curridabat, fortaleciendo su acceso a herramientas básicas para la educación. En ese punto, la caracterización deja de ser únicamente entretenimiento y se convierte en una forma de aportar.



El trabajo de Edwin evidencia cómo el arte puede extenderse más allá de su función inicial. En su caso, cada presentación tiene una consecuencia que va más allá del momento. Se traduce en apoyo, en recursos y en una oportunidad para otros.



Quienes deseen conocer más sobre su trabajo pueden encontrarlo en redes sociales como Edwiincollector , donde comparte sus creaciones y las iniciativas en las que participa.



Si desea ver cómo Edwin transforma su talento en una herramienta de apoyo, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

