Desde el volante, María José Chinchilla construye su camino

María José Chinchilla decidió abrirse camino en un oficio donde predominan los hombres. Cada día conduce un autobús estudiantil con responsabilidad, compromiso y pasión por su trabajo.

La inspiración nació durante su infancia al ver a su padre conducir autobuses. Esa admiración se convirtió en una meta de vida (ver video de 'Más que Noticias' adjunto en la portada).

María José aprendió a manejar vehículos de transporte público y continuó el legado familiar. Hoy cumple cada recorrido con profesionalismo y entrega.

Su trabajo también representa una oportunidad para sacar adelante a sus hijos. Además, continúa sus estudios con el objetivo de ampliar sus oportunidades laborales.

La conductora asegura que nunca dejará el volante. Conducir un autobús forma parte de su vida y representa una de sus mayores satisfacciones.

Su historia inspira a otras mujeres a seguir sus sueños y demuestra que la dedicación abre nuevos caminos.