Descubrimos el encanto de un día como jardinero en un paraíso de orquídeas

Apenas llegué, el aire se sentía más fresco y el aroma de las flores me envolvía. Rodeada de cientos de especies de orquídeas, descubrí que su belleza exige un delicado trabajo diario, donde cada paso requiere atención y cuidado.



Lo primero fue aprender a trasplantarlas a nuevas macetas. Sus raíces, tan frágiles como esenciales, deben manejarse con precisión: romper una podría interrumpir años de crecimiento. Luego, pasé a revisar cuáles necesitaban riego, un proceso que combina experiencia, conocimiento y sensibilidad. Cada especie tiene su propio ritmo y necesidades particulares.



Sin embargo, lo que más disfruté fue colocar las orquídeas en troncos naturales, permitiéndoles crecer con libertad, como lo harían en su hábitat original. Entre troncos, hojas y flores, entendí que la jardinería es un acto de paciencia y amor.



Al final del día, mientras barría el terreno y recogía hojas secas, comprendí que ese ciclo de cuidado encierra un mensaje profundo: respetar la naturaleza es también una forma de agradecerle.



El Botanical Orchid Garden La Garita ofrece recorridos y actividades para quienes deseen vivir esta experiencia. Pueden contactarlos al 4702-1375 o encontrarlos en redes sociales como Botanical Orchid Garden La Garita.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

