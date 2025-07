Delicias Anita: el rincón en la montaña donde la comida sabe a infancia

En La Paz de Piedades Norte de San Ramón, hay una casa que huele a montaña, a leña y a tradición. Desde hace un año y ocho meses, ese hogar se transformó en una parada obligatoria para quienes buscan sabores auténticos: el restaurante Delicias Anita.



La anfitriona es Ana Arias Elizondo, una cocinera de alma y corazón que eligió el fogón como su aliado de vida. Cada platillo que sale de su cocina conserva ese sabor casero que remite a la Costa Rica de antes, cuando el tiempo no se medía en relojes, sino en cucharones y conversaciones.



“Yo cocino como me enseñaron mis abuelas, con cariño y sin prisa”, nos dice Ana, mientras remueve una olla humeante en el patio de su casa.



El menú es tan generoso como la vista. Sopas calientitas, picadillos sazonados, casados completos y jugosos cortes de carne llenan las mesas, mientras el entorno regala paisajes de montaña que parecen sacados de una postal.



Pero Delicias Anita no es solo un restaurante, es una experiencia: un rincón donde los sabores cuentan historias y el tiempo se detiene para dejar que el alma también se alimente.



Reservaciones o más información: 6171-1662



Encuentre más información en el reportaje que está en la portada de este artículo.