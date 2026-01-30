¡Del micrófono al cafetal! Johnny López se apunta al trabajo del campo

Desde San Rafael de Heredia, la sección Yo Me Apunto llevó esta vez al equipo al corazón del café costarricense para vivir una jornada distinta. El escenario fue la Finca Los Cedros, donde el caficultor de tradición Wilbert Moreno abrió las puertas de su rutina diaria.



Entre cafetales, tierra húmeda y largas horas de trabajo, el periodista Johnny López dejó de lado la rutina del estudio para sumarse a las labores del campo. La experiencia permitió conocer, de primera mano, lo que implica producir uno de los granos más representativos de Costa Rica.



La jornada estuvo marcada por el esfuerzo físico, la constancia y el respeto por la tierra. Cada tarea reveló el compromiso que exige la caficultura y el amor que muchos productores mantienen por un oficio que se transmite de generación en generación.



Si desea conocer más sobre esta finca y su café, puede visitar www.cafeburio.com.

Ahora queremos saber su opinión: ¿qué le pareció el trabajo de Johnny como caficultor? Ingrese al Facebook de MQN y califíquelo del 1 al 10.

Para ver la experiencia completa y revivir la jornada en el cafetal, le invitamos a repasar el reportaje en el video disponible en la portada del artículo.

