De una idea personal a una pyme que apuesta por la innovación

Lo que inició como una idea cargada de ilusión hoy se consolida como una realidad tangible. Rebeca Mora, una mujer perseverante y apasionada, decidió apostar por la creación de cosméticos naturales y transformar ese anhelo en un proyecto con propósito.



De esa visión nació Wimo, una pyme costarricense dedicada a la fabricación de productos cosméticos elaborados a partir de extractos naturales, desarrollados para distintas empresas del país. La iniciativa se ha posicionado como un emprendimiento que combina innovación y sostenibilidad, con fórmulas responsables y procesos que buscan respetar el entorno.



Cada producto refleja no solo el cuidado por la calidad, sino también el compromiso por ofrecer alternativas naturales dentro de una industria en constante crecimiento. Detrás de cada fórmula y cada envase hay un equipo humano que sostiene esta historia: 17 personas que, junto a Rebeca Mora, impulsan día a día el crecimiento de la empresa.



Lo que alguna vez fue un sueño personal se ha convertido en una fuente de empleo y en un ejemplo claro de cómo el esfuerzo, la visión y el trabajo constante pueden dar forma a proyectos sólidos con impacto real. Wimo representa, además, una muestra del empoderamiento femenino y del potencial del emprendimiento nacional para abrir camino en sectores innovadores.



Para conocer más sobre el origen de esta empresa y el trabajo que hay detrás de cada producto, puede repasar el reportaje completo en el video disponible en la portada de este artículo.

