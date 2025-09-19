De turrón a granizado: Así se reinventa el pejibaye en Tucurrique

La Feria del Pejibaye Tucurrique 2025 abrirá sus puertas del 19 al 29 de septiembre en el Centro Agrícola de Tucurrique, en el cantón de Jiménez, Cartago. Esta edición promete una experiencia llena de sabor, tradición y creatividad para toda la familia.



Durante la grabación previa al evento destacaron dos recetas innovadoras que cautivaron a los presentes: un turrón preparado con harina de pejibaye, de textura suave y sabor inconfundible, y un granizado especial con leche condensada, leche en polvo, sirope y harina de pejibaye, perfecto para refrescarse mientras se disfruta del fruto de una forma diferente.



Estas preparaciones se suman a los clásicos de la feria: picadillos, ceviches de pejibaye y de palmito, arroz con pejibaye e incluso gallo pinto con pejibaye, todos elaborados para resaltar la versatilidad de este ingrediente.



“Queremos que cada visitante venga preparado para saborear la creatividad en cada cuchara, para descubrir el pejibaye en nuevos platos, y para disfrutarlo con todos los sentidos”, detalló Jorge Alfaro, vocero de la feria.

Del 19 al 29 de septiembre, Tucurrique será nuevamente la casa del pejibaye. Allí le esperan platillos que sorprenden y la alegría de un pueblo que abre sus puertas para celebrar a lo grande este fruto tan costarricense.



Puede repasar el reportaje completo en el video que está en la portada.

