De profesora de Español a escritora

En Cóbano, Puntarenas, vive una mujer cuyo talento y perseverancia han brillado con luz propia. Ana Luz Guerrero, educadora de profesión y madre de cuatro hijos, ha conquistado el mundo de las letras al convertirse en autora de dos libros que han cautivado a lectores dentro y fuera de su comunidad.



Con 21 años de residencia en Cóbano, Ana Luz ha dejado una marca indeleble en la comunidad como profesora de Español, compartiendo conocimientos y sembrando semillas de aprendizaje en las mentes jóvenes del centro educativo donde labora.

Sin embargo, su pasión por la escritura ha sido un constante motor en su vida, un sueño que finalmente materializó con el lanzamiento de sus dos libros (repase la información en el video adjunto).



​"Siempre quise escribir mis propios libros", confiesa Ana Luz con una sonrisa que denota determinación.

"Hace tres años lancé el primero; sin embargo, el proceso no fue fácil. Me robaron la computadora donde lo tenía escrito y volver a empezar de cero no fue nada fácil", relata con sinceridad, recordando los desafíos que enfrentó en su camino hacia la publicación.