De profesor a artista de la fe: el tico que transforma iglesias en Semana Santa

Aproximadamente dos meses antes de la Semana Santa, Cristian Valverde inicia un proceso que va más allá de lo artístico: es, para él, un acto de fe. Cada altar o monumento que le encargan comienza como una idea que poco a poco toma forma entre bocetos, materiales y simbolismo religioso. Su emprendimiento, Diseño Sacro Valverde, lo ha llevado a recorrer distintas comunidades del país, dejando su sello en templos de varias regiones, incluyendo la emblemática Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles (ver video adjunto).

Aunque su formación es como profesor de Artes Plásticas, su vínculo con el arte sacro nació desde lo más profundo de su espiritualidad. Es esa devoción la que guía cada uno de sus trabajos, convirtiendo sus diseños en espacios que invitan no solo a la contemplación estética, sino también a la reflexión. Para Cristian, cada altar es un mensaje silencioso que conecta a los fieles con el significado de estas fechas.

Durante la Semana Mayor, su creatividad alcanza uno de sus puntos más intensos. Cada montaje se transforma en una obra cuidadosamente elaborada, donde la luz, las texturas y los elementos litúrgicos se integran para transmitir un mensaje que, según él mismo describe, nace directamente de su corazón.

Su trabajo no solo embellece los templos, sino que también fortalece la experiencia espiritual de quienes participan en una de las celebraciones más significativas del calendario religioso.