De pasatiempo a negocio internacional: la historia detrás de Nani Mocas

En un rincón lleno de telas, agujas y sonrisas, cualquier personaje puede tomar forma. Desde la dulce “Chica Fresita” hasta la enigmática Merlina o la inconfundible Frida Kahlo, todos parecen cobrar vida en las manos de Carolina Castillo y Francisco Monge, una pareja de artesanos que ha convertido su taller en un universo de encanto, puntada a puntada.



Este proyecto nació hace cinco años entre hilos y sueños. Fue el talento de Carolina y el apoyo incondicional de Francisco lo que dio origen a esta aventura, que comenzó como un pasatiempo y terminó por unirlos aún más. Hoy, no solo son pareja: son socios de una pequeña empresa que crece con cada creación.



En su taller no hay prisa, pero sí pasión. Cada muñeca es confeccionada con esmero, cuidando cada detalle para que no solo luzca hermosa, sino que transmita una historia, una emoción, una chispa. Estas piezas no son solo juguetes; son obras únicas que reflejan identidad y cariño.



Las creaciones de Carolina y Francisco han traspasado fronteras. Lo que empezó como una forma de apoyar la economía familiar ha llegado incluso a hogares en Estados Unidos, donde algunas de sus muñecas ya tienen lugar. Más que un negocio, lo que han construido es una fuente de inspiración: un recordatorio de que, con amor, trabajo en equipo y creatividad, se puede bordar un sueño y verlo florecer.



Puede conocer más de su trabajo en la página de Facebook Nani Mocas.



Repase esta historia de vida y emprendimiento en el video que está en la portada de este artículo.