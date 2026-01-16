De los micrófonos al campo: Diana Vásquez se apunta a cosechar esfuerzo en Fraijanes

La periodista de Más que noticias, Diana Vásquez, viajó hasta Fraijanes de Alajuela, donde se sumó al trabajo del agricultor Marcelo Herrera en la finca La Esperanza, propiedad de la familia Masís.

Allí, entre legumbres y fresas, Diana vivió de cerca la labor del campo, aprendiendo el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada cosecha, como parte de la sección Yo me apunto.

Repase su experiencia completa en el video adjunto.