De la enfermedad al renacer: Rebeca Valverde brilla con su emprendimiento artesanal

La historia de Rebeca Valverde es un testimonio de fortaleza, fe y reinvención. Oriunda de Pérez Zeledón, esta generaleña dejó su natal zona sur para estudiar y trabajar en San José, donde construyó una vida dentro del mundo corporativo. Sin embargo, un diagnóstico inesperado cambió su rumbo por completo: cáncer gástrico.



El proceso médico fue largo y doloroso, acompañado de una noticia que la marcó profundamente. “Los doctores me dijeron que no podría ser madre por las complicaciones derivadas de la enfermedad. Esa noticia me partió el alma porque siempre soñé con tener un hijo”, recuerda.



Contra todo pronóstico, Rebeca logró recuperarse y tiempo después vivió lo que describe como un milagro: pudo quedar embarazada. Hoy disfruta de la maternidad junto a su hija, un regalo que llegó tras vencer dos diagnósticos que parecían irreversibles.



Con su bebé en brazos, decidió dejar atrás la vida acelerada de la capital y regresar a su querido Pérez Zeledón, buscando un entorno más tranquilo y saludable para criarla. Fue entonces cuando retomó una pasión que había cultivado desde su época colegial: la creación de joyas artesanales.



De esa afición nació Accesorios ValSan, un emprendimiento que se dedica a confeccionar pulseras, aretes y collares únicos, llenos de color, esperanza y significado. Pero su proyecto va más allá de las ventas: Rebeca imparte talleres para que otras mujeres aprendan el oficio y encuentren, como ella, una fuente de empoderamiento y sustento.



“Cada pieza que hago lleva mi historia. Para mí, no son solo joyas, son un recordatorio de que la vida siempre da segundas oportunidades”, afirma con una sonrisa que refleja gratitud y paz.

Con sus manos, Rebeca transforma materiales en accesorios, pero también convierte experiencias difíciles en belleza y esperanza. Su historia demuestra que los comienzos más duros pueden dar paso a los renacimientos más brillantes.



Podés repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

