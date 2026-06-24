De idea en casa a exitoso negocio: la historia de las chichaldosas de Mariana Chaverri

Lo que comenzó como una idea diferente en la cocina de su casa, hoy se ha convertido en un emprendimiento que atrae a decenas de clientes en el centro de Alajuela. Mariana Chaverri decidió darle un giro a uno de los bocadillos más populares del país y creó las chichaldosas, una innovadora versión de la tradicional caldosa donde la proteína principal son los chicharrones (ver video adjunto).

La joven emprendedora apostó por una receta que combina los sabores característicos de la caldosa con el toque crujiente de los chicharrones, logrando conquistar rápidamente el paladar de quienes buscaban probar algo diferente. Al inicio vendía sus productos desde su hogar, pero la aceptación fue tan grande que poco a poco su negocio comenzó a crecer.

Gracias al respaldo de sus clientes y al reconocimiento que ganó por su sazón, Mariana logró abrir su propio local en el centro de Alajuela. Allí no solo ofrece las ya conocidas chichaldosas, sino también otros productos que se han convertido en favoritos de sus visitantes, como las mangonadas y diversas opciones de snacks y antojitos.

Detrás de cada platillo hay una historia de esfuerzo, perseverancia y determinación. Mariana ha dedicado largas jornadas de trabajo para consolidar su emprendimiento, demostrando que una buena idea, acompañada de dedicación y pasión, puede transformarse en una oportunidad de crecimiento.

Hoy, su negocio representa mucho más que un punto de venta. Es la herramienta con la que esta madre emprendedora saca adelante a sus hijos y construye un mejor futuro para su familia. Su historia es un ejemplo de cómo la creatividad y el trabajo constante pueden convertir un sueño en una realidad que inspira a otros a emprender.