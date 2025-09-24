De cliente a guía: Eugenio encontró en el senderismo un estilo de vida y un negocio

Hay caminos que uno busca y otros que simplemente lo encuentran. Así le ocurrió a Eugenio Aragón, un ingeniero electromecánico que nunca imaginó que una caminata marcaría un antes y un después en su vida.



Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en una pasión. Primero una salida, luego otra, hasta que la montaña pasó a ser su lugar favorito. Con el tiempo, Eugenio ha recorrido cientos de kilómetros, no solo en Costa Rica, sino también en Guatemala, México, Perú y Ecuador. Más allá de las fronteras, lo que más valora es todo lo que ha aprendido con cada paso.

De producto en producto... hasta la cima

Su historia con el senderismo, curiosamente, no empezó en un sendero, sino en un pequeño emprendimiento. Hace diez años comenzó a traer productos para actividades al aire libre, pero pronto entendió que para asesorar bien a sus clientes debía experimentar por sí mismo cada ruta. Fue así como se enamoró de este estilo de vida.



Hoy, Eugenio comparte su experiencia y ayuda a otros a prepararse para sus propias aventuras desde Kapö Aventura, la tienda que fundó y en la que cada recomendación está respaldada por kilómetros recorridos y conocimiento real.



“Cada cuerpo, cada ruta, cada aventura es distinta. Por eso me gusta que quien entre a la tienda salga no solo con una mochila, sino con claridad sobre lo que necesita”, afirma.

Kapö Aventura ofrece mochilas, bastones, zapatos, ropa técnica y accesorios especializados para quienes desean iniciarse o continuar en el senderismo. Más que una tienda, se ha convertido en un punto de encuentro entre experiencia, asesoría y pasión por caminar.



Lo invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

