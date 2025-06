De cafetales a una planta de lácteos: así creció Pacayitas en 100 años

En lo alto de La Suiza de Turrialba, rodeada de cafetales y montañas, se encuentra Pacayitas, una comunidad que este 2025 celebra su primer siglo de historia. Es un lugar marcado por el esfuerzo constante, el orgullo por sus raíces y una visión compartida de progreso.



Don Luis Guillermo Cruz, vecino de toda la vida, ha sido testigo de la transformación del pueblo. “Antes no había luz ni caminos… pero sí había deseo de trabajar. Aquí la gente siempre ha sido luchadora”, recuerda con una sonrisa.



Uno de los ejemplos más claros del espíritu solidario de la comunidad es la labor de la Asociación de Desarrollo Integral de Pacayitas. Desde 1995, impulsa iniciativas que promueven el bienestar colectivo. Entre ellas destaca la planta de producción de queso y natilla, que no solo distribuye sabor a distintas mesas del país, sino también empleo a mujeres de la zona. “Este proyecto ha sido una bendición para muchas familias”, asegura Sergio Quirós, uno de los encargados. “Aquí trabajo desde hace años, y gracias a esta planta he podido salir adelante”, afirma una de sus colaboradoras.



En junio, Pacayitas se vestirá de fiesta. Con música, comidas típicas, actividades culturales y reencuentros familiares, la comunidad celebrará sus 100 años de historia con entusiasmo y amor por su tierra.



“Invitamos a todos los que han pasado por aquí, los que tienen familia en Pacayitas o simplemente quieren conocer este pedacito de Costa Rica que celebra con el alma”, expresa don Luis.



Un siglo después de su fundación, Pacayitas se mantiene como ejemplo de trabajo, unión y esperanza. Un pueblo que creció con su gente… y que sigue escribiendo su historia.



Repase la información completa en el reportaje que está en la portada de esta nota.