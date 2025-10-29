Cumplió 100 años, tiene más de 140 descendientes y todavía baila rancheras

Con la misma sonrisa que la ha acompañado toda su vida, así se encuentra Doña Carmen Alvarado, una mujer llena de energía y pasión por el baile. Al compás de la música ranchera, deja que sus pies marquen el ritmo con gracia y entusiasmo, recordándonos que la edad no es un límite cuando el corazón sigue danzando.



El pasado 7 de setiembre, Doña Carmen celebró su cumpleaños número 100, un siglo lleno de recuerdos, amor y movimiento. A pesar del paso del tiempo, conserva intacto su gusto por la música y una alegría contagiosa que ilumina a todos los que la rodean.



Desde joven, disfrutaba de tejer y coser, dos pasatiempos que se convirtieron en expresiones de cariño. Cada prenda, cada puntada, guarda historias familiares que hoy se conservan como verdaderos tesoros.



Su legado es tan grande como su corazón: 13 hijos, 40 nietos, 60 bisnietos y 30 tataranietos, además de una cuadranieta que está por nacer. Todos la admiran y cuidan, reconociendo en ella el ejemplo de fortaleza, amor y fe que los une como familia.



Con una fe inquebrantable, Doña Carmen mira hacia adelante con esperanza y alegría. Sueña con celebrar sus 101 años, rodeada de los suyos y con la música ranchera de fondo, lista, como siempre, para dar otro paso de baile lleno de vida.



Puede conocer más sobre la historia de esta centenaria ejemplar en el reportaje completo que aparece en la portada de este artículo.

