Cortar troncos a golpe de hacha: la tradición que hace único a Sitio de Mata

El reto de la Pica de Leña transforma el trabajo campesino en espectáculo, reuniendo fuerza, tradición y turismo en el corazón de la comunidad.

Por Johnny López 26 de septiembre de 2025, 17:55 PM

Este 27 y 28 de septiembre, la comunidad de Sitio de Mata celebrará con fuerza y orgullo la tradicional Pica de Leña, una de las actividades más esperadas dentro del Festival de Turismo.

La Pica de Leña es un reto que combina fuerza, técnica y resistencia, pero también un homenaje a la identidad local y al trabajo manual heredado de generación en generación. Cada año convoca a quienes desean demostrar sus habilidades frente al hacha y el tronco, en un espectáculo que emociona a participantes y visitantes.

En esta edición, los protagonistas son dos figuras que representan la tradición y la renovación: Paco Franklin Loaiza, de 73 años, campeón consagrado de la disciplina, y Catalina Brenes Fernández, de 22 años, joven promesa que ha venido ganando terreno con su talento y determinación. Juntos simbolizan el encuentro de la experiencia con la energía juvenil.

Quienes deseen participar deben asistir a Sitio de Mata los días 27 o 28 de septiembre, inscribirse antes de la competencia y contar con la preparación física necesaria para manipular el hacha y los troncos en condiciones seguras.

Más allá de la competencia, la Pica de Leña es un espacio de encuentro comunitario. Vecinos y visitantes comparten historias, celebran la tradición y disfrutan de un ambiente festivo que refuerza el valor del turismo rural en la región.

Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada.

