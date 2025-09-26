Cortar troncos a golpe de hacha: la tradición que hace único a Sitio de Mata

Este 27 y 28 de septiembre, la comunidad de Sitio de Mata celebrará con fuerza y orgullo la tradicional Pica de Leña, una de las actividades más esperadas dentro del Festival de Turismo.



La Pica de Leña es un reto que combina fuerza, técnica y resistencia, pero también un homenaje a la identidad local y al trabajo manual heredado de generación en generación. Cada año convoca a quienes desean demostrar sus habilidades frente al hacha y el tronco, en un espectáculo que emociona a participantes y visitantes.



En esta edición, los protagonistas son dos figuras que representan la tradición y la renovación: Paco Franklin Loaiza, de 73 años, campeón consagrado de la disciplina, y Catalina Brenes Fernández, de 22 años, joven promesa que ha venido ganando terreno con su talento y determinación. Juntos simbolizan el encuentro de la experiencia con la energía juvenil.



Quienes deseen participar deben asistir a Sitio de Mata los días 27 o 28 de septiembre, inscribirse antes de la competencia y contar con la preparación física necesaria para manipular el hacha y los troncos en condiciones seguras.



Más allá de la competencia, la Pica de Leña es un espacio de encuentro comunitario. Vecinos y visitantes comparten historias, celebran la tradición y disfrutan de un ambiente festivo que refuerza el valor del turismo rural en la región.



Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada.​