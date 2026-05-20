¿Cómo una maestra de manualidades se convirtió en el corazón del IPEC María Pacheco en Alajuela?

En las aulas del IPEC María Pacheco, ubicado en el centro de Alajuela, hay una docente que se ha consolidado como referente dentro de la institución. Se trata de Ana Vega, la profesora con más años de trayectoria en ese centro educativo y una mujer que encontró en la enseñanza el eje central de su vida.

Con puntualidad y entusiasmo, Ana llega cada día a compartir sus conocimientos con decenas de estudiantes que siguen con atención cada explicación, consejo y técnica que ella transmite. Sus cursos de quilting, bisutería y otras manualidades se han convertido en espacios donde no solo se aprende un oficio, sino que también se cultivan la disciplina, la expresión creativa y el respeto por el trabajo hecho a mano.

La experiencia acumulada durante tantos años le ha permitido convertirse en una guía fundamental para sus alumnas. Cada pieza elaborada en clase lleva consigo parte de la enseñanza y la paciencia de Ana, quien disfruta ver cómo sus estudiantes desarrollan habilidades y descubren talentos que muchas veces desconocían tener.

Más allá de las manualidades, sus lecciones dejan aprendizajes que trascienden el aula. El compromiso con que ejerce la docencia y la pasión que imprime en cada clase son ejemplo para quienes comparten ese espacio con ella. Ana asegura que ama lo que hace, y eso se refleja en la energía con que dirige cada curso.

Quienes deseen formar parte de estas clases y aprender junto a Ana Vega pueden mantenerse atentos a las publicaciones de la página de Facebook del IPEC María Pacheco, donde se comparte información sobre los cursos y actividades disponibles para la comunidad.

Para conocer a fondo la historia de esta docente y todo lo que hay detrás de su vocación, no se pierda el reportaje completo disponible en el video que aparece en la portada de este artículo.

