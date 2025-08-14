Comer viendo aviones despegar es posible en este rincón de Alajuela

En pleno corazón de Alajuela, entre la calidez de una comunidad y el rugido constante de los motores, se esconde un lugar que ha conquistado por igual a locales y turistas: Hangar 67. Ubicado en Calle La Candelaria, justo a un costado del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, este restaurante ofrece mucho más que buena comida: brinda una experiencia.



Desde su amplia terraza, los visitantes disfrutan de una vista privilegiada que convierte cada despegue y aterrizaje en un espectáculo único. El ambiente, relajado y familiar, invita a quedarse, conversar, brindar y, sobre todo, mirar hacia el cielo.



La propuesta gastronómica es tan atractiva como el paisaje. El menú, variado y creativo, está pensado para satisfacer todos los gustos: desde opciones frescas y ligeras hasta platos más elaborados, que sorprenden por su sabor y presentación. La carta de bebidas incluye cocteles artesanales y jugos naturales, perfectos para una tarde soleada o una velada bajo las estrellas.



Hangar 67 no solo alimenta el estómago, sino también el alma de quienes buscan un lugar distinto, donde la pasión por la aviación se une al placer de comer bien. Ideal para una cita especial, una salida en familia o un almuerzo de paso, este rincón de La Candelaria promete elevar cada visita a nuevas alturas.



Lo invitamos a descubrir más de este lugar en el reportaje disponible en la portada de este artículo.

