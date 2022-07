“Coco”: el perrito herediano que entiende Lesco

Por Johnny López | 19 de julio de 2022, 18:40 PM

Desde hace 3 años, cada 19 de julio en Costa Rica se celebra el Día Nacional de la Lengua de Señas Costarricense (Lesco), cuyo objetivo principal es reconocer y promover el aprendizaje de esta forma de comunicación que utilizan alrededor de 70.000 personas no oyentes en el país.



Hoy en Más que Noticias los llevamos hasta Belén de Heredia, donde vive “Coco”, un perro de raza yorkie que aprendió el lenguaje de señas para comunicarse con su dueño, Ignacio Álvarez.



Mediante señas, Álvarez adiestró a Coco para que entendiera distintos comandos en Lesco como “siéntese”, “premio”, “deme la patita” y “vamos afuera”.



Este perrito también aprendió a alertar a Ignacio y a su esposa, quien también es no oyente, cuando algún visitante toca la puerta de su casa o cuando el bebé de ambos empieza a llorar.



“Coco llegó hace 5 años súper cachorrito, cuando lo vi pensé cómo iba a enseñarle a comprendernos y me di cuenta que el perro comprendía los estímulos visuales. Entonces, empecé a ejecutar señas y, con el tiempo, él fue entendiendo algunos comandos”, explica Álvarez, de 32 años.



Encuentre todos los detalles sobre esta mascota única y a los dueños que lo entrenaron para comunicarse en Lesco reproduciendo el video adjunto.