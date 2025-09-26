Chagos Restaurante es el legado familiar que da sabor a las montañas

En medio del verdor y el aire fresco de las montañas de Barva de Heredia se encuentra un rincón lleno de historia y sabor. Chagos Restaurante cautiva a quienes lo visitan por su ambiente único: paredes cubiertas con papeles firmados por clientes, contacto directo con la naturaleza y el frío característico de la zona.



Ubicado cinco kilómetros al norte de la iglesia de San José de la Montaña, este restaurante es mucho más que un negocio: es una herencia. Fundado hace 51 años por don Santiago, conocido cariñosamente como “Chagos”, hoy representa el legado de toda una familia. Sus hijos y nietos continúan la visión y el esfuerzo que él inició, sirviendo en cada plato la esencia de una tradición que no se apaga.



Los visitantes no solo encuentran comida típica costarricense, también descubren un pedacito de historia familiar. Entre las recomendaciones destacan las tradicionales bocas, como la de ternero o la popular “Batman y Robin”, además de un postrecito que completa de manera perfecta la experiencia gastronómica.



Chagos Restaurante es un negocio familiar que ha sabido crecer con los años y convertirse en punto de encuentro para quienes buscan sabores auténticos, calidez y tradición en las montañas de Heredia.



Le invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada.

