Cartago se recorre paso a paso y este itinerario muestra por dónde empezar

Día 1: Un recorrido por el centro histórico de la antigua capital



Cartago no es solo una ciudad. Es una página abierta de la historia costarricense.



Sus calles, templos y edificios conservan las huellas de siglos de fe, cultura y vida cotidiana. Ese legado convierte a su centro histórico en el punto de partida ideal para una nueva serie de reportajes de Teletica.com titulada La ruta turística definitiva de Cartago, una guía pensada para quienes desean descubrir —o redescubrir— los principales atractivos de la antigua capital.



Esta primera entrega propone caminar por el corazón de la ciudad, donde en pocas cuadras se concentran algunos de los lugares más emblemáticos del país.



Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles



El recorrido comienza en uno de los templos más importantes de Costa Rica: la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.



Este santuario es el principal centro de peregrinación del país y resguarda la imagen de “La Negrita”, patrona nacional. Cada año millones de personas llegan hasta aquí, especialmente durante la tradicional romería del 2 de agosto.



La arquitectura del templo, sus vitrales y el ambiente espiritual que envuelve el lugar convierten la visita en una experiencia que trasciende lo religioso y se convierte también en un encuentro con la historia del país.



Ruinas de Santiago Apóstol



A pocas cuadras aparece otro símbolo de la ciudad: las Ruinas de Santiago Apóstol.



La construcción de este templo inició en el siglo XIX, pero nunca pudo concluirse debido a los terremotos que golpearon la zona. Con el tiempo, sus muros se transformaron en uno de los espacios históricos más reconocibles de Cartago.



Hoy el lugar está rodeado de jardines y funciona como punto de encuentro para actividades culturales, eventos comunitarios y recorridos turísticos.



El mojón del Camino de Santiago



Justo al norte de las ruinas hay un detalle que sorprende a muchos visitantes.



Se trata del mojón del Camino de Santiago, una pieza de granito de aproximadamente 1,10 metros de altura y cerca de 400 kilos, instalada en 2022 y donada por la comunidad de Galicia, en España.



El monumento señala la distancia aproximada —entre 8.000 y 8.075 kilómetros— hasta Santiago de Compostela, convirtiéndose en el primer hito jacobeo de Centroamérica.



Para muchos viajeros es un recordatorio simbólico de la conexión cultural entre Costa Rica y una de las rutas de peregrinación más famosas del mundo.



Centro Cultural de Cartago



El recorrido continúa en el Centro Cultural de Cartago, ubicado en el antiguo edificio del Banco Crédito Agrícola.



La estructura fue construida en 1924 con un marcado estilo neogótico. Hoy funciona como un espacio dedicado a exposiciones, arte y actividades culturales que mantienen viva la tradición artística de la ciudad.



Aquí, el pasado arquitectónico de Cartago dialoga con su presente cultural.



Museo de la Felicidad



Otra parada curiosa dentro del recorrido es el Museo de la Felicidad, un espacio que apuesta por una propuesta diferente.



El lugar promueve experiencias culturales, arte interactivo y actividades pensadas para generar bienestar entre sus visitantes. Para muchos turistas representa una forma más contemporánea de acercarse a la cultura local.



Gastronomía y vida local



Caminar por el centro histórico también invita a detenerse.



El mercado municipal de Cartago y los restaurantes cercanos ofrecen la posibilidad de probar gastronomía típica costarricense, café local y dulces tradicionales que forman parte de la identidad culinaria de la región.



Para quienes desean planificar mejor su visita, la Municipalidad de Cartago habilitó un portal de turismo urbano con rutas, mapas y recomendaciones para recorrer la ciudad en su página web.



Este es apenas el primer paso de una serie que recorrerá distintos rincones de la provincia para mostrar por qué Cartago sigue siendo uno de los destinos con mayor riqueza histórica y cultural del país.



Si desea conocer cada parada de este recorrido con mayor detalle, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

