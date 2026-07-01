Capas Dulces: el sabor de un legado que nació en la cocina de la abuela

En Paraíso de Cartago, una pequeña ventanilla se ha convertido en parada obligatoria para quienes disfrutan de los postres artesanales. Detrás de Capas Dulces está Yedery Sánchez, una emprendedora que decidió transformar los recuerdos de su infancia y el amor por la repostería en un negocio que hoy conquista a sus clientes con cada receta (ver video adjunto).

La inspiración de este proyecto tiene un origen muy especial. Fue su abuela, apasionada por la cocina, quien sembró en Yedery el gusto por preparar postres y compartir momentos alrededor de una mesa. Aunque hoy ya no la acompaña físicamente, su legado permanece vivo en cada preparación y fue precisamente ese recuerdo el que impulsó el nacimiento de Capas Dulces.

Desde su acogedora ventanilla, Yedery ofrece una amplia variedad de delicias elaboradas de forma artesanal. Entre las favoritas destacan la torta chilena de pie de limón, los rollos de canela recién horneados, el pan casero y muchas otras opciones que combinan tradición, creatividad y sabores que evocan el calor del hogar.

Cada postre refleja el cariño con el que es preparado y la convicción de que las mejores recetas también cuentan historias. En el caso de Capas Dulces, cada bocado es un homenaje a una abuela que inspiró un sueño y a una nieta que decidió mantener vivo ese legado a través de la repostería.

Si desea conocer sus creaciones o realizar un pedido, puede encontrar este emprendimiento en redes sociales como Capas Dulces, donde comparte diariamente las dulces propuestas que nacen desde el corazón de Paraíso de Cartago.