Canción tica expone la realidad de los migrantes

“Nadie es Ilegal” es un tema del cantante uruguayo – costarricense Santiago Carvajal. Se grabó en Puerto Viejo de Limón y tuvo participación de músicos de diferentes partes del mundo.

El objetivo es concientizar sobre la situación de los migrantes alrededor del mundo, con un mensaje de unión y respeto.

Al joven cantante lo puede encontrar en Instagram como @caribbeansseeds

El video lo ubica en YouTube como 'Nadie es ilegal / No one is illegal'.