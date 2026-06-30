Cabras, perros y un minipig: la inusual "manada" que une a esta familia tica

En esta casa la palabra "familia" se quedó corta. Aquí conviven una golden retriever, dos cabras, un minipig y dos perros más, todos bajo el mismo techo y el mismo cariño de Mauricio Motta y Gipsy Montoya (ver video adjunto).

La manada la lidera Mohana, una golden retriever de 9 años que, según cuenta Mauricio entre risas mientras la chinea, es su favorita. Y no es casualidad que sea la líder: con esa edad y esa personalidad, se ha ganado el respeto de todos los demás integrantes de la casa.

A ella se suman Tony, un cabrito de apenas mes y medio de nacido; Valentina, una cabra de tres meses que debe su nombre a la fecha en la que llegó al mundo —un 14 de febrero—; Chelito, el minipig de la familia; y Choys, el otro perrito de la casa.

Pero esta no es solo una historia de mascotas, es una historia de segundas oportunidades. Mohana fue una perrita de rescate que vivía en la montaña antes de encontrar un hogar. Tony, por su parte, estaba destinado al sacrificio antes de llegar a los brazos de esta familia.

"En nuestro rato libre los chineamos, los queremos y tratamos de que la pasen bien aquí con nosotros", cuenta Mauricio.

Todos los integrantes de esta peculiar manada tienen algo en común: son sumamente demandantes de cariño y no dudan en pedir atención. Y en esta casa, esa atención nunca falta.