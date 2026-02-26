Bryan tiene 14 años y ya representa a toda una generación con su voz

En el parque de Tierra Blanca de Cartago, entre montañas y aire fresco, la voz de Bryan Josué Garita Sánchez se impone con claridad y seguridad. Tiene apenas 14 años, pero cuando habla lo hace con la convicción de quien comprende el valor de sus raíces y el poder transformador de la palabra.



Bryan es estudiante del Colegio Seráfico San Francisco y destaca no solo por su rendimiento académico, sino también por su disciplina y compromiso. Su talento para la oratoria lo ha llevado a obtener primeros lugares en certámenes de su institución y a nivel de la provincia de Cartago, logros que el año pasado marcaron un momento especial en su trayectoria.



Gracias a ese desempeño fue elegido para pronunciar el discurso del 14 de setiembre durante el acto cívico encabezado por el Presidente de la República en Cartago. Frente a autoridades, docentes y cientos de asistentes, representó a su generación con un mensaje cargado de identidad, valores y orgullo por su comunidad.



La oratoria forma parte de su vida desde el hogar. Comparte esta pasión con su hermano mayor, Juan Pablo, hoy estudiante universitario, y ambos reconocen en su madre a la principal impulsora de ese amor por la palabra. En casa, el diálogo, la lectura y el respeto por las ideas han sido pilares de su formación. Para ella, ver a sus hijos expresarse con seguridad es una herramienta que les permitirá abrirse camino y aportar a la sociedad.



Bryan siente un profundo interés por la historia, las costumbres y las tradiciones. Disfruta investigar, leer y comprender cómo el pasado influye en el presente. Hablar de su comunidad es, para él, una forma de honrarla y de proyectarla hacia el futuro.



Ese vínculo con sus raíces también se refleja en su vida cotidiana. Su familia se dedica a la agricultura, especialmente al cultivo de papa y cebolla, y durante las vacaciones él se suma a las labores del campo. Esa experiencia le ha enseñado el valor del esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo, principios que traslada a cada reto académico.



Con el inicio del curso lectivo, Bryan mira al futuro con entusiasmo. Sueña con continuar preparándose, perfeccionar su oratoria y, algún día, utilizar su voz para generar cambios positivos en su comunidad y en el país.



Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

