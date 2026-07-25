Bolsón: el pueblo donde el “todavía” sigue siendo parte de la vida

Hay lugares donde las prisas parecen quedarse en el camino. En Bolsón, un distrito del cantón de Santa Cruz, todavía es común ver puertas abiertas, vecinos que se saludan por su nombre y conversaciones que se alargan en las esquinas del pueblo. Son pequeñas costumbres que le dan identidad a esta comunidad guanacasteca y que hacen sentir que el tiempo camina a otro ritmo (ver video adjunto).



Quien mejor conoce esa historia es don Álvaro Rodríguez, de 91 años. Desde su memoria revive cómo era la vida en Bolsón y en Guanacaste décadas atrás, cuando las tradiciones marcaban el día a día y la comunidad tenía un papel fundamental en la vida de sus habitantes.



A su lado, su hijo continúa transmitiendo esos recuerdos mientras recorre las calles del distrito y comparte algunas de las curiosidades que han convertido a Bolsón en un lugar especial dentro de Santa Cruz. La comunidad llegó a tener una importante actividad comercial gracias a su cercanía con el río Tempisque, una historia que aún permanece viva entre quienes crecieron escuchándola.



Las casas de madera y los amplios corredores siguen siendo parte del paisaje. En una de ellas vive la familia Rodríguez Guevara, cuya vivienda ha pasado de generación en generación y conserva la esencia de la arquitectura tradicional guanacasteca, reflejando una forma de vida que todavía permanece en la comunidad.



La identidad de Bolsón también se mantiene viva en las manos de sus artesanos. El trabajo con jícaras y otros oficios tradicionales recuerda que el conocimiento heredado continúa encontrando espacio entre las nuevas generaciones, como parte del patrimonio cultural que distingue a Guanacaste.



Más allá de sus calles tranquilas o de sus antiguas viviendas, el mayor tesoro de Bolsón está en su gente. Son ellos quienes mantienen vivas las costumbres, la solidaridad y el sentido de comunidad que durante años han caracterizado a este rincón guanacasteco.



Porque en Bolsón, el “todavía” no habla del pasado. Habla de un presente que sigue conservando aquello que, en muchos otros lugares, quedó únicamente en los recuerdos.