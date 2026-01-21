‘Beads by the Sisters’: un legado de amor que recorre el país sobre ruedas

Por las carreteras del país avanza un tuctuc imposible de ignorar: colorido, alegre y cargado de historias hechas a mano. Al volante, y también detrás de cada collar y pulsera, están Alexa y Gloriana Muñoz, dos hermanas que transformaron el talento heredado de su madre en un emprendimiento que hoy busca llegar a muchas personas: Beads by the Sisters (ver video adjunto).

La bisutería siempre fue parte de su hogar. Entre cuentas, hilos y combinaciones de colores, su mamá les enseñó mucho más que una técnica artesanal: les heredó la pasión por crear, la paciencia y el valor de lo hecho a mano. Hoy, ese aprendizaje se convierte en un homenaje permanente. Cada pieza honra su memoria y mantiene vivo su legado.

Con un tuctuc totalmente personalizado, Alexa y Gloriana recorren el país ofreciendo collares, pulseras y accesorios elaborados a gusto de cada cliente. La experiencia va más allá de la compra: quienes se acercan pueden elegir colores, estilos y detalles, convirtiendo cada creación en una pieza única y personal.

El emprendimiento también ha encontrado espacio en distintos eventos. Bodas, despedidas de soltera, fiestas de empresa y celebraciones especiales se han convertido en escenarios donde Beads by the Sisters lleva su propuesta artesanal, sumando color, cercanía y creatividad a cada ocasión.

Más que un negocio, este proyecto es una historia de familia, resiliencia y amor. Alexa y Gloriana no solo venden bisutería: comparten un recuerdo que se transforma en arte y movimiento. A través de sus redes sociales, donde se les encuentra como Beads by the Sisters, continúan creciendo y conectando con personas que valoran tanto sus coloridas creaciones como el significado que hay detrás de cada una.