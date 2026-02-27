Así fue el día en que Johnny López se convirtió en artesano en la cuna del mueble tico

En el corazón de Sarchí, la cuna de la artesanía costarricense, el trabajo se mide en horas de dedicación y en generaciones de historia. Allí, donde la madera toma forma y el color se vuelve identidad, una familia mantiene vivo un legado que comenzó hace casi siete décadas.



La Fábrica Los Cuyos fue fundada en 1955 por seis hermanos que decidieron apostar por el arte del mueble y la pintura tradicional. Con el paso del tiempo, el taller se convirtió en una de las fábricas más antiguas de la zona y en un símbolo del oficio artesanal que distingue a Sarchí. Hoy, ese legado continúa en manos de Juan Rodríguez y José Rodríguez, quienes siguen el camino que sus antepasados trazaron con esfuerzo y dedicación.



Entre el olor a madera recién cortada y el sonido constante de las herramientas, cada pieza que sale de este taller cuenta una historia. No se trata solo de muebles: son objetos que representan cultura, identidad y la persistencia de una familia que se niega a dejar desaparecer su arte.



Hasta este escenario llegó Johnny López, quien aceptó el reto de ponerse en los zapatos de artesano por un día. En la histórica Fábrica Los Cuyos, el reportero experimentó de primera mano el proceso de creación de los muebles tradicionales. Lijó superficies, pintó detalles y trató de replicar la precisión que caracteriza a los talleres de Sarchí.



La experiencia dejó una lección clara: detrás de cada pieza hay horas de trabajo minucioso, paciencia y un profundo amor por el oficio. Lo que para muchos es un recuerdo o un objeto decorativo, para estas familias es el resultado de décadas de conocimiento transmitido de generación en generación.



Las creaciones de esta familia y de otros artesanos de la zona se pueden encontrar en COOPEARSA, en Sarchí Norte. También es posible obtener información a través de sus redes sociales o comunicarse al teléfono 6375-9311.



