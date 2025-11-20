Así es Solo Rosas, el jardín cartaginés donde cada flor tiene nombre, historia y encanto propio

En las montañas frescas de Llano Grande, donde la neblina baja sin prisa, florece un jardín que parece inventado. Se llama Solo Rosas, y es un espacio donde el color, la fragancia y el silencio se encuentran sin esforzarse. Cada pasillo invita a caminar despacio, como quien decide por fin respirar hondo después de días de prisa.



Las rosas son las protagonistas absolutas. Aparecen en distintas formas y tonos, cultivadas con un cuidado que se nota en la manera en que se presentan. Algunas llevan nombres de artistas, como si el jardín quisiera recordar que la belleza a veces se repite en distintos lenguajes.



Los senderos, rodeados de arbustos y viento frío, ofrecen una experiencia que va más allá de mirar flores: se escucha el roce del aire, se siente la textura de los pétalos y se vuelve, por unos minutos, a un ritmo más sencillo. Quien se encariña con una variedad puede llevársela a casa, un pequeño fragmento de este paisaje.



Solo Rosas abre todos los días de 9 de la mañana a 4 de la tarde, un horario amplio para quienes busquen una mañana tranquila o una tarde para compartir en familia. Más información está disponible en los teléfonos 2530-2020 y 8985-2020.



Hay lugares que no solo se visitan, sino que se viven. Este jardín es uno de ellos.



Para conocer más sobre esta historia y recorrer Solo Rosas a través de nuestras cámaras, le invitamos a ver el reportaje completo en el video disponible en la portada del artículo.

