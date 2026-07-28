Ashley encontró su refugio en el baile

Con apenas 17 años, Ashley Michelle Conrado Cortez ya acumula 11 años de dedicación a la danza. Lo que comenzó como una actividad para canalizar toda la energía de una niña inquieta, con el tiempo se convirtió en un refugio y en una de las herramientas más importantes para enfrentar los momentos difíciles de su vida (ver video adjunto).

Desde pequeña sintió una conexión especial con el baile. Inició en baby ballet y, con los años, amplió su formación en disciplinas como ballet, contemporáneo, jazz, urbano, hip hop, break dance y folklore. Cada una le permitió descubrir nuevas formas de expresarse y crecer.

Sin embargo, Ashley asegura que el baile dejó de ser únicamente una pasión cuando atravesó diversas situaciones familiares complicadas. En medio de esas circunstancias, encontró en la academia un espacio donde podía sentirse segura, liberar sus emociones y reencontrarse consigo misma.

"El baile fue mi lugar seguro", resume la joven, quien hoy continúa preparándose con disciplina en la Academia ExaltArte, en Pavas, junto a sus compañeras.

Más allá de la técnica o las competencias, para Ashley cada ensayo representa una oportunidad para seguir construyendo confianza, perseverancia y fortaleza, valores que también la acompañan fuera del escenario.

Ahora, un nuevo reto aparece en su camino. Junto a su equipo, representará a Costa Rica en la competencia internacional All Dance, que se realizará en Punta Cana. En los próximos días, Más que noticias compartirá cómo el público puede apoyar a Ashley y a sus compañeras para que puedan viajar y cumplir este sueño de representar al país en el escenario internacional.