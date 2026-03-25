Arelys Torres: siete hijos, una separación y un emprendimiento que cambió su vida

En San Sebastián, la historia de Arelys Guadalupe Torres se construye entre telas, hilos y decisiones que no siempre fueron fáciles. Su trabajo no comienza cuando aparece frente al público con una botarga, sino mucho antes, en el proceso creativo donde cada personaje toma forma a partir de su imaginación, su experiencia como artesana y su capacidad para transformar ideas en piezas concretas.



Arelys no solo interpreta personajes, también los diseña y confecciona desde cero. Ese camino inició casi por casualidad, cuando en diciembre recibió una solicitud de personal de Fuerza Pública para colaborar en la animación de una actividad. A partir de ahí, elaboró sus primeros personajes navideños y descubrió una nueva posibilidad de trabajo. “Empecé a hacerlas en diciembre, luego de que personal de Fuerza Pública me pidió ayuda para animar una fiesta… entonces hice personajes navideños”, recuerda.



Detrás de ese inicio hay una etapa compleja que marcó su vida. Tras una separación, asumió la responsabilidad de sacar adelante a sus siete hijos, lo que la llevó a buscar distintas formas de generar ingresos. Durante un tiempo sostuvo más de un trabajo, hasta que decidió apostar por su propio proyecto y convertir su talento en una alternativa real de sustento.



Con el paso del tiempo, su propuesta se diversificó. Hoy ofrece animación de fiestas, shows de títeres y otros servicios vinculados a la cocina, mientras mantiene presencia en redes sociales, donde comparte contenido que mezcla tutoriales, recetas y momentos cotidianos. Ese vínculo cercano con su público forma parte de una dinámica que ha fortalecido su emprendimiento.



Para Arelys, su trabajo no se limita a una actividad económica: representa una forma de avanzar y sostener a su familia a través de la creatividad.

“Esto no es solo un trabajo, es una forma de seguir adelante”, afirma, dejando ver que detrás de cada personaje hay una historia de esfuerzo constante.

Su recorrido evidencia cómo una habilidad puede convertirse en un proyecto de vida cuando se combina con disciplina y determinación. En cada botarga que crea, no solo hay diseño y costura, sino también una manera de transformar las circunstancias en oportunidades.



Quienes deseen conocer más sobre su trabajo pueden encontrarla en redes sociales como Las Cosas de Lupita o comunicarse al 6150-1759.

Si quiere ver cómo crea sus personajes y cómo los lleva a escena, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

