Angie y la historia de amor que desafió un pronóstico médico

La rutina de Angie Alvarado empieza cada mañana con un compromiso inquebrantable: llevar a su hijo Josué a terapia ocupacional. Es una parte esencial de su día y, sobre todo, del progreso que él ha logrado con el tiempo. Aunque es madre de tres hijos, Josué requiere cuidados especiales, y Angie está siempre presente, con una entrega que no conoce pausas.



Su historia como mamá comenzó de una manera distinta. Eligió ser madre por amor, no por obligación ni por lazos de sangre. Cuando conoció a Josué, él era apenas un bebé y los médicos advirtieron sobre los retos médicos que enfrentaría. Pero ella no lo dudó: donde otros veían dificultad, Angie vio una oportunidad de amar sin condiciones.



Después de la terapia, Josué continúa con su rutina escolar. Angie se convierte entonces en su guía, su compañía y su mayor animadora. Entre libros, juegos y pausas para aprender, construye junto a él un camino lleno de paciencia y fe.



Al mediodía, el almuerzo se sirve con la ayuda de José, su esposo, quien trabaja largas jornadas para apoyar a la familia. Aunque no siempre está presente físicamente, su respaldo es constante y profundo. José habla con admiración de su esposa.



El lazo entre Angie y su hijo adoptivo no necesita explicación: se refleja en cada mirada, en cada gesto, en cada pequeño logro que celebran. El pronóstico que alguna vez pareció desalentador hoy queda atrás gracias al trabajo incansable de esta madre que apostó por la vida y la esperanza.



Han pasado seis años desde que Angie decidió abrir su hogar —y su corazón— a Josué. Los desafíos no han sido pocos, pero cada uno ha sido enfrentado con amor y valentía.



Su historia demuestra que la maternidad no siempre nace del cuerpo, pero sí del corazón. Angie es ejemplo vivo de que cuando el amor guía las decisiones, todo es posible.



Repase el reportaje completo en el video que está en la portada de este artículo.

