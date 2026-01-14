Ana Isabel Ferreto y el arroz con leche que endulza la memoria de Jesús María

En Jesús María de San Mateo, Alajuela, el aroma del arroz con leche tiene nombre propio: Ana Isabel Ferreto. Vecina de la comunidad y guardiana de una receta que se transmite con paciencia y cariño, doña Ana prepara uno de los mejores arroces con leche de la zona, una tradición que va más allá de la cocina y se convierte en un acto de identidad cultural (ver video adjunto).

La suya es una preparación fiel a lo más tradicional, donde cada ingrediente cumple un papel fundamental y el tiempo es el gran aliado. No hay atajos: el secreto está en revolver con calma, respetar el fuego y seguir el proceso tal y como se ha hecho por generaciones.

Ingredientes del arroz con leche tradicional de doña Ana:

4 tazas de arroz.

​3 tazas de azúcar.

Leche.

Leche evaporada.

Leche condensada.

Esencia de vainilla.

Canela.

Nuez moscada.

Mantequilla.

Esta pasión no nació por casualidad. Doña Ana heredó la cuchara de su madre, un símbolo cargado de historia familiar y de enseñanzas transmitidas al calor del fogón. Más adelante, en el colegio, un curso de cocina le permitió afianzar ese talento heredado, darle técnica y confianza, y comprender que cocinar también es una forma de servir a los demás.

Hoy, Ana Isabel Ferreto pone ese conocimiento al servicio de su comunidad. Se dedica a preparar comida para las fiestas patronales y actividades comunales, donde su arroz con leche se ha convertido en uno de los más esperados. Cada porción es un recordatorio de que las recetas tradicionales no solo alimentan el cuerpo, sino que también fortalecen los lazos entre vecinos y preservan la memoria colectiva.



