Ana Isabel Ferreto y el arroz con leche que endulza la memoria de Jesús María
No hay atajos: el secreto está en revolver con calma, respetar el fuego y seguir el proceso tal y como se ha hecho por generaciones.
En Jesús María de San Mateo, Alajuela, el aroma del arroz con leche tiene nombre propio: Ana Isabel Ferreto. Vecina de la comunidad y guardiana de una receta que se transmite con paciencia y cariño, doña Ana prepara uno de los mejores arroces con leche de la zona, una tradición que va más allá de la cocina y se convierte en un acto de identidad cultural (ver video adjunto).
La suya es una preparación fiel a lo más tradicional, donde cada ingrediente cumple un papel fundamental y el tiempo es el gran aliado. No hay atajos: el secreto está en revolver con calma, respetar el fuego y seguir el proceso tal y como se ha hecho por generaciones.
Ingredientes del arroz con leche tradicional de doña Ana:
- 4 tazas de arroz.
- 3 tazas de azúcar.
- Leche.
- Leche evaporada.
- Leche condensada.
- Esencia de vainilla.
- Canela.
- Nuez moscada.
- Mantequilla.
Esta pasión no nació por casualidad. Doña Ana heredó la cuchara de su madre, un símbolo cargado de historia familiar y de enseñanzas transmitidas al calor del fogón. Más adelante, en el colegio, un curso de cocina le permitió afianzar ese talento heredado, darle técnica y confianza, y comprender que cocinar también es una forma de servir a los demás.