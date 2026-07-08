Ajiaco: un sabor que mantiene viva la tradición en Paraíso de Cartago

Nuestro recorrido nos llevó hasta Paraíso de Cartago, donde las recetas de antaño siguen ocupando un lugar especial en la memoria de muchas familias. Allí nos recibió Andrea Coto, quien abrió las puertas de su cocina para preparar un platillo que, más que una comida, representa una tradición que ha pasado de generación en generación: el ajiaco.

En el pasado, este platillo era reservado para ocasiones especiales. Los rezos del Niño, los cumpleaños y otras celebraciones familiares eran el escenario perfecto para compartir esta receta, que simbolizaba abundancia, unión y alegría alrededor de la mesa (ver video adjunto).

La preparación comienza con ingredientes sencillos y accesibles: dos kilos de papa, dos kilos de repollo, dos cabezas de ajo, una cucharada de achiote, una cucharada de sal, dos cucharadas de semillas de culantro, manteca de cerdo, condimento estrella y un toque de comino. La combinación de estos sabores da como resultado un platillo lleno de tradición y con un aroma inconfundible.

Su nombre no es casualidad. El protagonista de esta receta es el ajo, utilizado generosamente para darle ese sabor tan característico que dio origen al nombre de ajiaco, un platillo que durante muchos años fue sinónimo de fiesta y celebración en los hogares paraiseños.

Hoy, cada vez que Andrea prepara esta receta, también revive una parte de la historia de Paraíso de Cartago. Es una forma de mantener vivas las costumbres, recordar las reuniones familiares alrededor del fogón y rendir homenaje a una cocina que sigue conquistando paladares con el mismo sabor de antaño.